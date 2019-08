Bárbara de Regil: decide CERRAR su ciclo con Rosario Tijeras

Bárbara de Regil anunció que la telenovela Rosario Tijeras llegaría a su final con la tercera temporada; luego de presentar todos los acontecimientos en el transcurso de toda la historia, la joven actriz decidió despedirse de ella con un par de palabras que fueron emotivas.

“Si la gente supiera cuánto trabajo hay detrás de cada personaje, cuántas veces me senté con Sebastián Martínez a practicar los diálogos”...

La protagonista de la telenovela, externó sus palabras en pleno público y de esta manera decidió cerrar un gran ciclo en su vida; pues formó parte de ella desde su primera emisión a través de Telemundo, el pasado 31 de octubre de 2016.

Más del 95% de las personas estuvieron a favor del melodrama y votaron dando a entender que era una historia que realmente gustaba. De acuerdo a lo que se dio a conocer, Rosario Tijeras cuenta con 2 temporadas en televisión y la tercera está próxima a estrenarse.

Historia:

“En la primer temporada, sin saber que iba a suceder eso (conectar con las mujeres) cambié muchas cosas pensando en que tengo una hija adolescente, tal vez sin darme cuenta lo hice pensando que si mi hija lo ve, que no me quiera copiar. Fuera del tema sicaria y la acción de que se pelea y todo, cambié muchas cosas, Rosario no se anda besando con el Güero Arteaga porque sí, sino que lo ve como un padre. En la primera me di cuenta que las niñas se vestían como Rosario y sentí que era una responsabilidad, allí toca siempre en cada escena tratar siempre de cuidar que sea una mujer que está allí porque las circunstancias la llevaron”; comentó al Universal.

"En la segunda temporada hay odio y amor en la misma persona; vemos cómo dos seres humanos chocan y se atraen, es bien padre en el primer capítulo cómo nos costó por la locación en la que estábamos en un helipuerto. Pusimos unas cosas increíbles porque el Ángel la agarraba con mucha fuerza y ella ella lo olía”...

“Me siento como con muchas emociones, cuando terminé el proyecto no me sentí mal de despedirme de Rosario porque creo que la vida te da y te quita y hay que disfrutarlo cuando lo tienes, pero hoy sí me entró algo porque ya va a salir”, concluyó la guapa actriz.

Cabe destacar que el primer episodio de la tercera temporada de Rosario Tijeras, será transmitido este domingo en punto de las 9 de la noche por Azteca 7 y gran parte de la audiencia ha confirmado no perdérselo por ningún motivo; pues aunque está disponible en plataformas digitales, no existe nada mejor que disfrutarlo como pan caliente; recién estrenado.

