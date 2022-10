Bárbara de Regil da tip para resistir a los antojos durante la dieta

La famosa actriz e influencer de la vida fit, Bárbara de Regil, constantemente aconseja a sus seguidores para mantener una figura con una buena alimentación y rutinas de ejercicio.

Así que en sus redes sociales apoya a sus seguidores que le piden ayuda a través de una dinámica a través de su cuenta. En esta ocasión, le preguntaron cómo mantiene su dieta ahora que se encuentra en un viaje de trabajo.

Bárbara de Regil se encuentra trabajando en un proyecto junto a Matías Novoa y Diego Amozorrutía llamado “Cabo” y las filmaciones se realizan en la playa. Debido al cambio en su rutina, la actriz confiesa que sí ha tenido problemas a la hora de seguir con su plan de alimentación.

Bárbara de Regil comparte cómo logra seguir su dieta en el viaje

Bárbara de Regil da tip para cuidar su dieta.

El problema que ha tenido Bárbara de Regil para seguir con su dieta en su viaje es que por momentos se siente como de vacaciones y ha comenzado a querer comer alimentos que no tiene permitido en su dieta a pesar de que sigue con su misma rutina de ejercicio.

Así, la actriz e influencer revela qué elemento la está ayudando a controlar su alimentación, pues confiesa que lo más difícil es resistirse a los antojos. Sin embargo, asegura que con ayuda de sus proteínas, se prepara frappes y otras bebidas que la ayudan a evitar postres u otras cosas indebidas.

“Me he podido mantener porque traigo mi proteína, me ayuda mucho con los antojos o cuando no me da tiempo de desayunar. Me hago frappes deliciosos” aseguró Bárbara de Regil.

De modo que puedes seguir su consejo, aunque siempre consulta con un experto en nutrición para evitar cualquier consecuencia negativa.

¿Cuánto cuesta la proteína de Bárbara?

Esta es la proteína de Bárbara de Regil.

La famosa Bárbara de Regil cuenta con su propia marca de proteína llamada Loving It. Esta tiene un precio de 599 pesos. Además, hay otras dos opciones, de sabor chocolate y la versión pride que valen 499 pesos. Aunque el año pasado, como te contamos en La Verdad Noticias, esta marca estuvo en una gran controversia, que Instagram canceló su cuenta oficial.

