Bárbara de Regil da consejo a mujeres violentadas y la tachan de irresponsable

Bárbara de Regil presume de tener una vida llena de éxitos, con buena salud, con una hija perfecta, y un esposo perfecto. Y ahora ha querido dar un consejo a mujeres violentadas, sin embargo, fue tachada de irresponsable por realizarlo.

Y es que la famosa dio un consejo a mujeres que sufren violencia doméstica por sus parejas, a que solamente hablen con ellos y les digan que las trate como les gustarían que los traten, por lo que esto les pareció muy irresponsable, y la tachan de “ignorante” al opinar desde sus privilegios.

“Si tu estas en una casa en donde vives violencia(..) te pido que a esa persona le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten”, dijo la famosa en su transmisión.

Gracias Bárbara de Regil, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? pic.twitter.com/HWw1tCWdAi — The Waldorf Agency (@WaldorfAgency) June 1, 2020

Los memes y las críticas comenzaron a lloverle de manera inmediata a Bárbara de Regil, de personas que aseguran que fue irresponsable, y que debería de dejar de hablar de temas de los que desconoce.

“Ojo, si un día te están dando una santa madriza sólo di:" Ay, no please, yo quiero ser hiper feliz" y ya. Seguro de la madriza te matan, pero pues hiciste el intento”.

Ante las críticas, la famosa no ha hecho ningún comentario, sin embargo, esta no es la primera vez que le ocurre algo de este estilo, pues ya van varias ocasiones que la tachan de “opinar desde sus privilegios” como la vez que dijo que su peor miedo es tener una lesión que no le deje hacer ejercicio.

Cuando guste @barbaradelregil, la invito a venga al Estado de México, Municipios: Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Neza, etc a compartir su mensaje en combis y camiones a ver como le va.... — Claudia Del Bosque #QuédateEnCasa (@ClaudiaDelBosq3) June 1, 2020

Además, nutriólogos, y psicólogos, han desmentido algunos concejos de la famosa, sin embargo, sus compañeros en el mundo del espectáculo, tales como Danna Paola, la defienden y apoyan, pues la consideran una mujer empoderada que solamente busca apoyar a quien más lo necesite.