Bárbara de Regil confiesa que no le tenía paciencia a su hija ¿ahora si?

Recordemos que Bárbara de Regil se convirtió en madre desde los 16 años, una historia que la misma actriz ha contado en varias ocasiones mediante sus redes sociales. Sin embargo en esta ocasión reveló que en un principio no le tenía ni un poco de paciencia a su hija Mar.

Aunque actualmente Bárbara de Regil es conocida por ser una persona en exceso positiva, aparentemente esto no siempre fue así, pues la actriz pasó por varios momentos duros a lo largo de su vida, y ser una madre adolescente fue uno de ellos.

Durante una entrevista para el programa Venga La Alegría, la artista confesó que uno de los momentos más difíciles de su adolescencia, fue cuando sus padres se separaron. Un hecho que la dejó totalmente devastada.

Una madre adolescente

Con la propia inmadurez de una jovencita de 16 años, Bárbara de Regil pensó que al tener un hijo, ella podría sentirse más acompañada y evadir la soledad. Así que buscó y logró tener a su anhelado bebé, a una corta edad.

A partir de ese momento fue cuando su vida comenzó a complicarse, pues la actriz confesó que no se alimentaba bien, tenía anemia y se maltrataba constantemente sin pensar en la importancia de cuidarse, para ella misma y para su pequeña hija.

“Mi vida era horrible, la pasaba mal, no me cuidaba, fumaba, salía, me peleaba con todo el mundo”. Fueron parte de las declaraciones de Bárbara de Regil, quien también señaló que no tenía amor propio, lo que incluso la hizo tatuarse y salir a altas horas de la madrugada a caminar sola por las calles, sin pensar en los peligros a los cuales se enfrentaba.

Bárbara de Regil no le tenía paciencia a su hija

La actriz también confesó que en su adolescencia solía desesperarse con frecuencia, por lo que constantemente regañaba a su hija Mar de Regil por situaciones sin sentido, mencionando que se esa manera aprendió que una mamá soltera adolescente crece con su hijo.

Y en ese momento, tanto su mamá como su papá se negaron a prestarle ayuda económica para mantener a su hija, argumentando que era su responsabilidad por haberse embarazado tan joven. Una situación que la obligó a trabajar como mesera en un restaurante para costear las necesidades de la pequeña Mar.

Asimismo Bárbara de Regil confesó que tuvo que abandonar la escuela, pero que posteriormente estudió fotografía y años más tarde se atrevió a realizar un casting para una novela y desde allí comenzó con su carrera artística hasta el día de hoy.