Bárbara de Regil confesó que ama que le hagan piropos en instagram

Bárbara de Regil es una de las actrices más guapas de todo México, y es que la originaria de Acapulco Guerrero, es muy dedicada al cuidado de su físico, por lo que puede presumir de un escultural “lavadero”, piernas de ensueño, y atributos atractivos, mismos que conquistan a cualquiera que la vea.

En ese sentido, Bárbara de Regil es víctima de muchos piropos, y una que otra guarrada que roza con el acoso, pero parece que, pese a la lucha que hay por el feminismo, y el respeto a las mujeres, a Bárbara de Regil pareciera no importarle, pues ella misma fomenta a que le digan piropos, ya que ha dicho que le encantan.

Recientemente Bárbara de Regil hizo una publicación muy sugerente para sus fans, asegurando que le gusta mucho que le digan palabras bonitas, y algunos piropos.

“A mí no me pongas “mmmm” porque pienso que me quieres decir “me gustas mucho mami” y me emociono “, publicó Bárbara de Regil en su cuenta de Instagram.