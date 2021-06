Tras varios días en polémica, Bárbara de Regil decidió hacer frente a las acusaciones del nutriólogo Aries Terrón y en un video de 10 minutos que compartió en su cuenta de Instagram, explica su sentir ante los ataques de los cibernautas, además de asegurar que vive con miedo a equivocarse y que su salud mental ya está siendo afectada.

Luego de hacer un breve recorrido de su paso en las redes sociales, ella señala que las burlas y ataques que recibe día a día ya sobrepasaron los límites. A pesar de dicha situación, la actriz optó por continuar en el mundo del Internet, pero que las ofensas ya se han convertido en amenazas para ella y su familia.

“Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada, mi familia también. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija y que la van a violar también”, expresó la actriz, quien recientemiente se fue de TV Azteca, añadiendo que interpondrá las denuncias correspondientes.

Reconoce error en el etiquetado de Loving It

La actriz e influencer fitness reconoció que el etiquetado de su proteína estuvo mal, pero que ya lo corrigió.

Por otro lado, la actriz lamentó que el nutriólogo Aries Terrón descalificara su proteína Loving It por el simple hecho de que ella es mujer y se dedica a la actuación. Incluso, mostró el video en donde él la califica como una “pend*ja”. Asimismo, aseguró que ella nunca lo ha amenazado, por lo cual lo acusa de difamarla.

Finalmente, reconoció que su etiquetado estaba mal, pero que esa situación ya fue corregida. Además, demostró que ella cuenta con la autorización de la COFEPRIS para vender su producto en México y con la de la FDA para poder comercializar en Estados Unidos, lo cual significa que Loving It no es dañino para la salud.

¿Qué pasa con la proteína de Bárbara de Regil?

La protagonista de Rosario Tijeras asegura que Aries Terrón solo busca fama.

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que un nutriólogo aseguró que la proteína Loving It era engañosa para el público, pues no ofrecía lo que prometía. Estas afirmaciones, basadas en un estudio de laboratorio, provocó que el producto de la actriz pierda popularidad y por ende, sus ventas decayeran.

Tras viralizarse este video, Aries Terrón aseguró que Bárbara de Regil lo amenazó vía Instagram, e incluso mostró una captura de pantalla con el mensaje que la actriz le envió a través de su perfil oficial. Esta situación provocó el enojo de los cibernautas, provocando que haya una ola de fuertes ataques en su contra.

Fotografías: Redes Sociales