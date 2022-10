Bárbara de Regil armó escándalo; exhibió a una stylist que la dejó mal

Debido a la presentación de la nueva telenovela "Cabo" del productor "El Güero" Castro, la actriz Bárbara de Regil quería lucir espectacular para aquella ocasión, pero ocurrió algo inesperado con su vestuario, ¿qué pasó? En La Verdad Noticias te damos los detalles.

A través de sus historias de Instagram, la famosa ventiló a una estilista, pues expresó su enojo por el mal trato que recibió de aquella persona, quien le habría quedado mal con el vestuario que debió usar ese día de la presentación del melodrama.

En aquel evento, la actriz comentó algunos detalles de su personaje y dijo que tuvo que subir un poco de peso ya que el papel que interpreta es de una mujer joven, lo que causó varias reacciones de los usuarios, ya que la mexicana es muy disciplinada con su estilo de vida.

Bárbara de Regil se enfureció con una estilista

La actriz exhibió a una estilista que no le terminó un vestido que le pidió

La actriz comentó en aquella publicación que desde hace un mes ya había hablado con una persona para que le hiciera su vestido, pero dos días antes del evento, le comentó que tenía problemas de salud y expresó que se sintió muy frustrada porque su vestido no estaba listo.

La actriz lució espectacular en la presentación de "Cabo"

"Osea me quería ver guapa y por eso me previne". Dijo la actriz.

"Es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes". Expresó, aunque la famosa logró lucir espectacular en el día del evento, pues su vestido llamó la atención.

"Se que suena tonto preocuparte por un vestido pero entiendan el punto. La presentación, mi primer novela en Televisa, protagonista, horario estelar". Comentó la famosa, a quien le gusta lucir hermosa en cada evento.

¿Cómo es Bárbara de Regil en la vida real?

La actriz mexicana es una chica fitness

La actriz Bárbara de Regil es muy activa en las redes sociales, así lo ha presumido en las publicaciones que comparte en su perfil de Instagram, además le gusta motivar a las mujeres con sus rutinas de ejercicios.

