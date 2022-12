Bárbara de Regil anuncia embarazo y su madre reacciona con insultos

En el marco de este 28 de diciembre, el día de los “Santos Inocentes”, muchos artistas aprovecharon para lanzar la clásica broma del embarazo, una de ellas fue Barba de Regil, quién provocó el susto de su madre con la noticia.

Resulta, que la actriz recurrió a sus redes sociales para asegurar que estaba embarazada, ya que para hacerlo más creíble, posteó la imagen de un ultrasonido, asimismo etiquetó a su esposo Fernando, para asegurar que la broma salga bien.

Y como era de esperarse, hubo muchas reacciones en redes sociales, especialmente la de su madre, pues la actriz, de 34 años de edad, provocó que su madre escupa su café de la mañana, pues escogió el octavo aniversario de matrimonio, para hacer esta broma, por lo que muchos si cayeron en sus intenciones.

En ese contexto, De Regil compartió cuál fue la reacción de su madre al enterarse del posible embrazo de su hija; Bárbara posteó una captura de pantalla en la que su madre reacciona a la noticia de que se convertiría en abuela diciendo una grosería y confesando que el café se le salió por la nariz.

Bárbara celebra su matrimonio

La broma de Barbara se salió de control

Bárbara y su esposo Fernando cumplieron ocho años juntos hace poco y lo celebraron con amorosos mensajes acompañados de fotografías en la que por supuesto, Regil presumió su ejercitado cuerpo con un outfit que remarcaba sus curvas.

"Tenemos juntos 8 años, 3 meses y 10 días y esta vez que me vine a Cabo a trabajar es la que más tiempo nos separamos … 13 días que sentí como 1 mes, ya estaba de malas por todo de malas jajaja lit @ferschoenwald. Te amo mi guapo amor de mi vida 8 años y siento que llevo tan poco a tu lado de lo enamorada que estoy. Amo estar contigo y cuando no estoy contigo siempre me haces falta. Cena romántica merecida. Con nuestra comida fav, con nuestra persona fav", se lee en el post de Instagram.

Te puede interesar: Bárbara de Regil presume curvas de infarto y desata burlas en redes

Consejos de Barbara

La actriz celebra 8 años de matrimonio

Barbara, aconsejó a sus seguidores, sobre como mantenerse enamorada, de la misma persona, siempre, a lo que la influencer, contestó: “Ayyyy no sé! Yo tengo enamorada de Fer 8 años. Y lit nunca me había pasado. El amor se inventa todos los días…así como le echamos ganas a la vida, pues igual al amor. Importante sus red flags, no las dejes pasar, si no es para ti, y lo SABES….BYE”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram