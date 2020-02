Bárbara de Regil ¿Volverá a ser MADRE? Así sus fuertes revelaciones

La actriz Bárbara de Regil recientemente ha estremecido a sus seguidores, pues a pesar de que ya tiene una bella hija, al parecer tiene grandes sorpresas en su vida y eso incluye que vuelva a ser madre.

Recientemente Bárbara de Regil aseguró que se encuentra en una buena etapa de su vida y que además de sus nuevos proyectos en el cine y la televisión tiene la intención de convertirse en madre por segunda ocasión.

Estas fuertes revelaciones las hizo durante una reunión con medios de comunicación, donde la protagonista de Rosario Tijeras relató que debido a que ha estado de gira por el país presentando su clase motivacional de cardio se encuentra bajo mucho estrés, pero en sus planes está el volver a tener un hijo.

¿Bárbara de Regil será madre?

En Venga La Alegría expresó lo siguiente: “Yo ya estoy en el intento, por mi bien que no pegue para seguir intentándolo diario, sí se puede, lo que pasa es que ahora tengo mucho estrés, estoy tomando hasta nueve vuelos a la semana y yo no estaba acostumbrada, o sea, yo no soy cantante, los cantantes viajan, suben, bajan, yo soy actriz, que de repente me digas que ya estoy llevando una vida de rockstar, estoy súper desequilibrada”.

Hay que destacar que Bárbara de Regil recalcó que su deseo de convertirse en madre no interferirá en su carrera y considera que un embarazo no es impedimento para cancelar sus compromisos laborales.

“Yo lo podría hacer embarazada, a la clase vienen muchas embarazadas, lo hacen a su ritmo y tampoco en mi clase hacen cosas que digas: ‘oye, esto, ¿cómo crees? Bárbara me voy a lastimar, no, esto no puedo’. Nada de lo que doy no puedes, todo puedes”.

Por último, Bárbara de Regil bromeó con la prensa sobre la posibilidad que existe de que esté ya en espera de su segundo bebé y explicó que es algo que la haría feliz:

“¿Qué tal si ya tengo cuatro (meses de embarazo)? Creo que la vida es más bonita, es como antes cuando pensaba que no quería romper la dieta nunca y nada más la rompía el 24 de diciembre y el 31, nunca la rompía y un día dije: ‘ no estoy siendo feliz, no tengo felicidad en mi vida’, ahora la rompo dos veces a la semana. “Voy a llegar bien buena a una edad y no tuve hijos, ¿y mi felicidad? Yo ya tengo una hija, sé lo que es tenerla y es maravilloso, soy tan feliz que no me importa”, concluyó.

