Bárbara de Regil: Se quita la ropa como protesta

Como hemos comentado con anterioridad en LA VERDAD, Bárbara de Regil es una de las personas que más se dedican a cuidar su cuerpo, pero también a ayudar a la sociedad a cuidarse a sí misma, y es que la actriz e influencer tiene mucho compromiso con la sociedad, pues regularmente comparte recetas, y rutinas de ejercicio, a fin de que sus seguidores tengan la oportunidad de hacer algo por su salud.

Pero, como para Bárbara de Regil el amor propio también es fundamental, y quererse a pesar de sus defectos, ante ello no podía dejar de hacer acciones para enseñar a sus seguidores el poder de la palabra, y como aceptarnos como somos es fundamental para llevar una vida más en paz.

“Visualízate positivamente Toda mejora en tu vida empieza cuando mejoras lo q piensas ���� Y lo que piensas- creas y lo que creas= VIVES ‼️ Ten Expectativas positivas sobre ti, sobre lo que eres .... NO TE PUEDES CAMBIAR ... así que Acepta la mujer que eres y háblame BONITO” dijo Bárbara de Regil a sus seguidores.

Y es que en la imagen se ve a la actriz en ropa interior, con frases en todo el cuerpo donde dice lo que no le gusta de ella, la imagen aparece en blanco y negro, y con una cara negativa, demostrando las partes que odia de sí.

Sin embargo, en la siguiente foto, aparece con las mismas frases, pero con las palabras “ME GUSTA” en la parte del pecho, dando a entender que, aunque a veces esas partes de su cuerpo no son sus favoritas, se acepta tal y como es.

Ambas fotografías lograron conseguir un total de 226 mil “me gusta” de sus fanáticos, que además no le comentaron lo mucho que la admiran, y cuanto le agradecen sus consejos.

“yo igual primero no me aceptaba tal y como era. Mi mente era negativa pero tu hiciste que mi mente cambiara y fuera positiva al igual que me motivaste para que yo empezara a ejercitarme. Muchas gracias por hacer cambiar mi mente”, fue un comentario que recibió.

