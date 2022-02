Bárbara de Regil ¿Por qué nunca se arreglaría el busto?

La influencer Bárbara de Regil se ha empeñado en demostrar que la disciplina lo es todo cuando se quieren obtener resultados en el físico y la salud, pero ahora, uno de sus seguidores le preguntó por qué no se ha operado el busto, ¡con este video le respondió!

En La Verdad Noticias te recordamos que es una actriz mexicana que ha participado en películas como “Rebelión de los Godinez” y “Loca por el trabajo”.

Anteriormente te contamos cuándo sufrió un terrible accidente; sin embargo, ahora te diremos la razón por la que no ha aumentado su escote.

Fue por medio de uno de sus videos en redes sociales que la mexicana dejó claro que ella no se “arreglaría” el busto, esto luego de que uno de sus fans la cuestionó de la siguiente manera:

"Tienes un cuerpo espectacular, admirable tu disciplina, pero por qué no te arreglas el busto.”

Ante esto, la famosa respondió contundente:

"¿Por qué me arreglaría? Ya me amo y me acepto tal cual.”