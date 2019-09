Bárbara de Regil: ¿No que muy fitness? es la nueva imagen de Coca-cola

¿Quién no ha disfrutado de un buen refresco gasificado bien frío? La verdad es que es un delirio para muchos de nosotros, y para Bárbara de Regil también, pues cuando tiene el antojo y la oportunidad, peca de tomar un refresco bien helado. Aunque Bárbara de Regil cuenta con uno de los mejores cuerpos de todo México, últimamente ha recibido fuertes críticas a causa de sus métodos de alimentación

Y es que la actriz encargada de dar vida a Rosario Tijeras se volvió viral tras decirle a sus fanáticos que eviten el consumo excesivo de alcohol, y los tacos fritos, sin embargo, ahora se contradice al invitarlos a tomar una de las bebidas más criticadas por los nutriólogos, debido a su algo contenido de calorías.

Bárbara de Regil compartió a través de Instagram que ahora formaría parte de la familia Coca-Cola, la marca refresquera más importante del mundo, y buscaron a la actriz para patrocinarla. Y es que como no lo harían, si siendo Bárbara de Regil una de las mujeres más fitness del mundo se puede dar su gusto con un refresquito, seguramente nosotros también. Eso sí, será la imagen de Coca-Cola Sin Azúcar, una de las bebidas estrella de la firma.

La actriz se dijo muy contenta de formar parte de una de las marcas más importantes del mundo, pues ella no los buscó, sino que Coca-Cola llegó a ella para ofrecerle uno de los logros más importantes de su vida.

“Para mí esto es wow, es como too much, real yo los etiquetaba sin esperar nada a cambio (…) nunca me imaginé que Coca-Cola me fuera a buscar a mí”, dijo Bárbara de Regil.