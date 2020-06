Barbara de Regil: El VIDEO completo de su consejo sobre violencia

La hermosa actriz mexicana, Barbara de Regil, estuvo en el ojo de la prensa y los internautas tras una fuerte declaración que se salió de contexto y tuvo diferentes interpretaciones que hicieron que muchas personas la tacharan de irresponsable.

Supuestamente, la actriz famosa por interpretar a Rosario Tijeras, afirmó en su cuenta de instagram que bastaba con que se entablara el diálogo con el agresor para frenar la violencia, pero a lo que Barbara realmente se refería era a las relaciones tóxicas.

Miles de personas atacaron a Barbara de Regil con cientos de comentarios negativos tras la fuerte declaración, ya que la violencia doméstica es un tema complicado. Sin embargo no es la primera vez que Barbara de Regil recibe ataques en redes sociales.

Barbara de Regil rompió el silencio

De Regil compartió personalmene con La Verdad Noticias el video completo para que los lectores puedan tener una idea más clara de lo que ella realmente quiso decir. Aquí abajo te compartimos la grabación para que tu mismo puedas hacer tus propias conjeturas.

“No es normal que alguien te trate mal, no es normal”, afirma Barbara.

Lydia Cacho respondió a Barbara de Regil

Cabe mencionar que no solo recibió fuertes comentarios de internautas en general, también la periódista Lydia Cacho alzó la voz en sus redes sociales exhortando a Barbara de Regil a alimentar el cerebro y no solo el cuerpo, comentario que también recibió un like de Gael García Bernal.

Twitter: Lydia Cacho

Los comentarios de Lydia Cacho tuvieron un fuerte impacto en Twitter y fueron compartidos miles de veces por internautas que opinan que es un tema muy delicado del cual se debe tener mucha responsabilidad cuando se habla, y más siendo una figura pública.

Barbara de Regil en redes sociales

Cabe mencionar que al ser una influencer y figura pública, todo lo que Barbara de Regil comenta, en ocasiones sale de contexto sin embargo el club de fans de la actriz siempre la defiende debido al gran amor que le tienen ya que la hermosa mujer siempre le ha demostrado a sus seguidoras que las aprecia y busca su bienestar en cada palabra de animo que les brinda.

Incluso en esta cuarentena, Barbara ha sido constante con sus ejercicios gratis en línea para motivar a sus seguidoras a tener una vida más sana apegadas al ejercicio y a la buena alimentación. De igual forma suele compartir recetas con su proteina, la cual asegura que la hizo para ofrecer un producto que no dañe a todas aquellas mujeres que buscan tener una mejor alimentación.

Fans defienden a De Regil

Por otra parte, Barbara de Regil conserva a su fuerte club de fans debido a su trato con ellos, en varios videos de Tik Tok, muchas jóvenes han declarado que a la hora de pedirle fotos a la guapa "Rosario Tijeras" siempre responde de buenas e incluso les deja claro que los ama y les agradece por siempre estar al pie del cañón con ella.

Los fans de Barbara de Regil la defienden

Tal y como Camila Aguirre, una internauta de Tik Tok, fan de Barbara de Regil que compartió un video en sus redes sociales dejando claro que De Regil fue muy linda cuando la conoció y sin importar que había mucha gente pidiendole fotos, la famosa le dijo que no se iría hasta tomarse fotos con todas. Este fue un gran detalle que las fans no han olvidado.

"Barbara de Regil es perfecta, super amable, super buen p3do"

