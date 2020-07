Bárbara de Regil CONFIESA por qué siempre enseña de más ¡Traviesa!

Bárbara de Regil es una de las bellezas de la farándula mexicana que se ha destacado por sus videos en redes sociales en los que presume y promociona rutinas de ejercicios dirigidos a sus fans.

No hace mucho la bella Bárbara de Regil respondió directamente a una internauta que la criticó por la ropa que le permite lucir su abdomen en casi todas sus redes sociales y es que no es ajena al lado más rudo de Internet y tiene una postura muy clara respecto a las críticas.

Sin embargo, en un reciente video de TikTok decidió responder a un señalamiento de una internauta respecto a la forma en la que luce su figura, por lo que la actriz grabó una respuesta a una usuaria de la plataforma del momento que la criticó por mostrarse muy poco con blusas largas en redes sociales, ya que considera que Bárbara de Regil, siempre intenta evidenciar su marcado abdomen.

La fuerte confesión de Bárbara de Regil

Esto fue lo que la internauta le cuestionó a la actriz: ¿Por qué nunca puede aparecer con una blusa larga? Sí Bárbara, ya sabemos que tienes cuadritos; por lo que la protagonista de Rosario Tijeras no dudó en responder, y sonriente aseguró que ella se vestía de la forma en la que se siente más cómoda, así lo detalló:

Bueno, eso es fácil. Yo me visto como me gusta y no me visto porque pretendo ser alguien que no soy, me visto como me siento cómoda, fue lo que expuso de Regil en el clip, el cual se puede apreciar que grabó desde la playa.

Tras las fuertes polémicas que ha tenido, Bárbara de Regil reafirmó la perspectiva que tiene respecto a las críticas, esto al retomar su perfil de Twitter después de que había decidido ausentarse un tiempo por los constantes ataques que recibió debido a unos polémicos comentarios sobre la violencia.