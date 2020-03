Bárbara de Regil ALERTA a sus fans a cuidarse del Coronavirus

La actriz e influencer fitness Bárbara de Regil, mediante un par de historias en su cuenta oficial de Instagram, alertó a sus seguidores sobre cómo cuidarse ante la propagación del Coronavirus en México.

De esta manera, Bárbara de Regil se mostró bastante preocupada ante el hecho de que en nuestro país aún no existan varias medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, por lo que invitó a sus seguidores en Instagram a cuidarse con una serie de recomendaciones.

Aparentemente la preocupación de Bárbara de Regil inició después de que el cantante Carlos Rivera compartiera en sus redes sociales, que en su regreso de Madrid a México no pasó por ninguna clase de filtro sanitario, por lo que nuestro país se encuentra totalmente expuesto ante este virus mortal.

Bárbara de Regil en pánico por el Coronavirus

Asimismo la actriz aprovechó para dar algunas recomendaciones a sus seguidores para evitar el contagio de Covid-19, las cuales incluían alimentarse sanamente, hidratarse constantemente y consumir alimentos “alcalinos”, todo con el fin de reforzar el sistema inmunológico.

Por otra parte Bárbara de Regil también compartió las medidas de prevención usuales en este caso como no tocarse la cara, no saludar de beso, no saludar de manos y evitar los abrazos a la medida de lo que sea posible.

El Coronavirus en México

Cabe mencionar que esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como una pandemia a nivel mundial, lo que ha causado que varios países extremen sus medidas sanitarias, algo que en nuestro país aún no ha sucedido.

Recordemos que en México únicamente existen 16 casos registrados de personas que dieron positivo a las pruebas de Covid-16, un número bastante bajo en comparación a otros países. Sin embargo las medidas de prevención básicas ya son un obligatorio para toda la población.