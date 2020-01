Bárbara Mori luce GUAPÍSIMA a 15 años de haber protagonizado “Rubí”

Bárbara Mori consolidó su carrera actoral gracias a la telenovela del 2004 “Rubí”, una historia de amor, envidia y venganza, sin duda uno de los éxitos más grandes de Televisa que fue protagonizado por Mori en conjunto con Eduardo Santamarina, Jacqueline Bracamontes y Sebastián Rulli.

Una de las cosas que resaltaba más de “Rubí” era su belleza hipnótica, que conquistaba a todos los hombres; por lo que Bárbara Mori se convirtió en un ícono de sensualidad y belleza en la época del auge de la telenovela. Pero la actriz a sus 41 años de edad y 15 años después de haber hecho ese éxito televisivo luce igual de guapa que cuando se encontraba en el 2004.

La actriz compartió en su cuenta de instagram con más de dos millones de seguidores que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y muy agradecida con todo lo que ha podido vivir a lo largo de estos años. En la imagen, Bárbara luce sus populares ondas en un tono castaño claro y presume su hermoso rostro y sus impactantes ojos.

BÁRBARA MORI NO TEME AL CAMBIO DE LOOK

La uruguaya-mexicana Bárbara Mori es una de las famosas que no le teme al cambio de look, puesto que su belleza es tan natural que aún con cualquier color de cabello o incluso sin cabello, sigue luciendo espectacular. La actriz actualmente ha dedicado más su carrera profesional al cine, y ya no se ha dejado ver en telenovelas.

SE PREPARA EL REMAKE DE ‘RUBÍ’ SIN BÁRBARA MORI

Televisa ha confirmado el estreno del remake de la telenovela “Rubí”, que en esta ocasión no tendrá a Bárbara Mori de protagonista, sino a la actriz Camila Sodi, quien se espera haga un excelente papel. Sin embargo, el público siempre recordará a Mori como la mejor protagonista de la historia melodramática.

