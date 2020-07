Bárbara Mori es INSULTADA por el esposo de Noelia ¡Escandalazo!

Bárbara Mori es INSULTADA por el esposo de Noelia

Bárbara Mori recientemente causó polémica, ya que declaró en entrevista que vivió una experiencia desagradable y triste al lado de Sergio Mayer, padre de su único hijo y de nombre Sergio.

Resulta que en esta ocasión y tras las revelaciones que hizo Bárbara Mori, Jorge Reynoso, quien es esposo y representante de Noelia, cantante de temas como "Tú" y "Barrera de amor", afirmó que la actriz originaria de Uruguay desde hace varios años, le debe su éxito y carrera artística a Sergio Mayer, ya que si no seguiría siendo edecán, como en sus inicios.

Las fuertes palabras del esposo de Noelia a Bárbara Mori

Fue en una entrevista para el programa de televisión "Ventaneando" con Pati Chapoy, que Reynoso da su opinión respecto a la fama de Bárbara Mori, quien fue pareja sentimental hace varios años de Sergio Mayer, quien es amigo suyo también.

Y es que Mori causó polémica hace unos días al declarar que no fue feliz al lado del ex integrante del grupo Garibaldi, quien también es actor y político, por ello el representante de Noelia afirmo lo siguiente:

No estaría en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías, no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio Mayer fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida.

Según el representante de Noelia, Sergio Mayer le habría abierto muchas puertas profesionalmente hablando a Bárbara Mori, y la ayudó a despuntar en su carrera como actriz, pero eso es algo que a ella al parecer se le ha olvidado, da a entender Jorge Reynoso.

Cabe destacar que ante estas declaraciones del esposo de la cantante puertorriqueña Noelia, la actriz Bárbara Mori no se ha manifestado, ni comentado nada al respecto.