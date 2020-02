Bárbara Mori: enojada con Natalia Subtil, deja de pagar la colegiatura de su nieta

Desde hace unos meses, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori, se ha metido en un escándalo por no haber visto a su hija, ni haberse hecho responsable económicamente de ella, sin embargo, Natalia Subtil, modelo de 31 años, aseguró que ahora es Bárbara Mori quien ha dejado de cumplir con el pago que le correspondía.

Segun una entrevista de Natalia Subtil para Tvnotas, Bárbara Mori pagaba la escuela de la niña porque su hijo no se había hecho responsable durante meses del pago, pero el trato era que la actriz si pudiera tener acceso a su nieta.

Sin embargo, conforme fueron pasando los meses la niña dejó de visitar a Bárbara Mori pues tenía actividades extracurriculares, como toda niña de su edad, lo que hacía más complicada la situación.

Según Natalia Subtil, en una ocasión Bárbara Mori pido ver a su nieta, sin embargo no se la podía llevar, ya que estaba en una fiesta de cumpleaños, en ese sentido, Bárbara Mori se enojó, pues ya eran varias semanas sin ver a la pequeña Mila Mayer, por lo cual a la actriz le molestó la situación y decidió omitir el pago de la colegiatura.

"Le dije que en ese momento no era posible, Bárbara me dijo: ‘Yo la quiero ver ahora, traemela’, y que no era justo que no se la prestara, eso me pareció una manipulación y querer controlarme”, dijo Natalia Subtil.