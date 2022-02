Bárbara Mori confiesa que hacer "Rubí" afectó su salud mental

"Rubí" afectó mi salud mental, asegura su protagonista

Han pasado 17 años desde que la telenovela "Rubí" con Bárbara Mori impactó la televisión mexicana, resaltando por traer a una villana como protagonista de la historia.

Con el paso del tiempo muchos espectadores se han preguntado por qué Bárbara no quiso regresar a la televisión y dedicarse más bien al cine mexicano.

Incluso después del éxito de la retransmisión de la telenovela, las redes nuevamente pidieron a la actriz para protagonizar una telenovela, algo que difícilmente sucederá.

La reconocida actriz habló en un video sobre el éxito que le trajo ser "Rubí" y con ello todo el daño que le causaba estar expuesta a la fama.

"Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era famosa y me pagaban muy bien".

Rubí fue lanzada en 2004 bajo la producción de el Güero Castro y donde además de Bárbara , tuvimos a Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina y Jacqueline Bracamontes en el rol estelar.

La actriz sentenció el papel con su sentir después de interpretar a una villana tan fuerte como Rubí.

"Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me sentaba a llorar, me sentía sola, vacía y triste".

Como era de esperarse, los comentarios dedicaron palabras de aliento a la guapa actriz, empatizando con lo que pronunció intimamente.

¿Por qué Bárbara Mori no quiso hacer Rubí 2?

El final de Rubí dejó mucha controversia en redes sociales, pues a pesar de que la telenovela se transmitió hace ya 18 años, todavía sigue siendo de las favoritas del público.

Televisa había dado luz verde para una segunda temporada de la telenovela, sin embargo fue Bárbara Mori quien aseguró no querer volver a interpretar a una villana, retirándose incluso de la televisión.

