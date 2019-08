Bárbara Mori HUYE de los paparazzis ¿Le descubrieron su amorío secreto? (FOTOS)

Bárbara Mori HUYE de los paparazzis ¿Le descubrieron su amorío secreto?

Uno de los grandes rumores del espectáculo ha sobresalido en las redes sociales luego de que se comentara que Bárbara Mori y Fernando Rovzar mantienen un romance.

Según los rumores al parecer la actriz sigue deseando que su relación sea algo privado, mientras a su alrededor los rumores siguen incrementándose y ninguno de los dos han comentado al respecto.

Ahora resulta que al encontrar a la pareja acompañados de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, Bárbara no lo pensó dos veces y se ocultó detrás de su concuña para intentar pasar desapercibida.

Por otro lado Claudia se mostró con mucha naturalidad, pues continuó caminando, alcanzó a su marido y presumió su pancita de embarazo, despintando todo el hecho ante las cámaras.

LA RELACIÓN MORI ROVZAR

Hay que recordar que Fernando Rovzar es muy reservado cuando se trata de hablar acerca de su vida privada, pero no hace mucho dio a conocer los sentimientos que lo unen a dos mujeres, quienes son más que importantes en su vida: Bárbara Mori y Gina Diez-Barroso.

Fue para una famosa revista que Fernando Rovzar expresó que Bárbara Mori, con quien en la actualidad tiene un romance, comentó que está más que listo para que sus caminos estén más cerca que nunca, así lo detalló:

“Estoy escribiendo una película para trabajar con ella, la admiro muchísimo como actriz y la admiro muchísimo como persona; tenemos muchas ganas de trabajar juntos. Es una cinta de época, pasa en los 60, ella es la protagonista. Es lo que quiero, (estar y) trabajar con ella”.

Pero eso no ha sido todo, pues Bárbara Mori no se quedó atrás, pues aunque no ha confirmado públicamente su romance ha dado conocer que tiene una relación con el director de “Mentada de padre”, ya que publicó una fotografía en una de sus historias de Instagram en donde aparece Fernando Rovzar .

Cabe destacar que en la imagen aparece en primer plano Fernando, mientras la mano Mori aparece tiernamente en la en el rostro de él y la acompañó de una imagen que lo revela todo: “¡Como te admiro! Eres lo más talentoso del mundo ¡Felicidades por esta hermosísima película! ¡Te amo!”.

