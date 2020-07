Bárbara Mori: Así SUPERÓ su problema de alcoholismo ¡Increíble!

Bárbara Mori es una de las celebridades femeninas que ha destacado por sus grandes papeles tanto en la televisión como en el cine y recientemente ha sorprendido al hablar del los problemas de alcoholismo que padeció.

Resulta que por medio de una reciente platica con su amiga Marimar Vega en Instagram, Bárbara Mori habló de su proceso para superar el alcoholismo que padecía y ha dejado a muchos sorprendidos.

Los problemas de alcoholismo de Bárbara Mori

Tal parece que a muchos les ha caído de sorpresa las confesiones de la actriz Bárbara Mori, ya que reveló que tenía problemas con su forma de beber, que dejarlo fue una de las decisiones más importantes de su vida y cómo hizo para superar esa difícil etapa.

Hablando personalmente dejé el alcohol hace 10, 11, 12 años y creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en vida, porque no era que yo era una borracha, así perdida, pero mi padre era alcohólico, entonces si cargaba con un estigma, con algo de que de pronto había un trago que me tomara demás y ya perdía.

La bella actriz explica cómo se dio cuenta que estaba llegando a un límite intolerable: Me pasó dos o tres veces y la última que me pasó fue grave y dije yo: wey, pasaste por encima de ti, no sólo pasaste por encima de ti sino que tienes que cuidarte, sino te cuidas tu no lo va hacer nadie, ¡tú no puedes volver a tomar!

Barbara morí ha dejado en claro que dejar el alcohol no fue algo difícil para ella, ya que asegura que no se considera que era alcohólica, sino simplemente que no se controlaba cuando bebía alcohol.

A veces uno toma una decisión, pero la presión social te hace caer y no, no puedes dejarte caer, tienes que estar segura de lo que estás haciendo, de por qué tomaste esa decisión y por qué es tan importante no romperla.