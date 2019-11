Bárbara López en portada de revista ¡El éxito de las JULIANTINAS sigue! (FOTOS)

Bárbara Elizabeth López Pérez, mejor conocida como Bárbara López es una joven y sensual actriz mexicana que alcanzó la fama durante su participación en la telenovela Vino El Amor, para más adelante continuar impactando con uno de los papeles más exitosos en redes sociales, el de Juliana Valdés.

Lo anterior en su rol como interés amoroso con la actriz Macarena Achaga, quien interpreta a Valentina, de esa unión nace el apodo Juliantinas, pues ambas representan a una pareja homosexual de dos mujeres, siendo un fuerte símbolo dentro de la comunidad LGBT, de lo cual ellas recibieron el apoyo de muchos de los espectadores como la pareja más tierna de la pantalla chica.

Bárbara López en portada de revista ¡El éxito de las JULIANTINAS sigue! (FOTOS)

Aunque en la vida real ellas no son pareja, sí mantienen una bella amistad, puesto que actualmente se han encontrado en diferentes proyectos y sesiones fotográficas para diferentes revistas, Bárbara ha sido vista con una personalidad de lo más bella, pues incluso los directores de Amar a Muerte han comentado lo bien que se la pasaron trabajando con ella.

En esta ocasión la actriz protagonizó la portada para la revista Romina Media, donde también compartió una entrevista, que dentro de la colección de poses que fue capturada en cámara, ella contó lo que sintió al actuar en la telenovela junto con Macarena Achaga.

Bárbara López en portada de revista ¡El éxito de las JULIANTINAS sigue! (FOTOS)

"Cuando acepté el proyecto no me imaginaba que la gente lo iba a recibir así de bien. Como personas heterosexuales estamos acostumbrados a compartir nuestra vida amorosa, hablar de nuestra sexualidad y vivir la experiencia del amor abiertamente, y se nos olvida que no ha sido igual para todo mundo en específico para las personas de la comunidad LGBTQ+ que hasta hoy siguen sin poder vivirlo abiertamente.” comentó Bárbara para la revista.

Te puede interesar: Keanu Reeves presenta a su nueva NOVIA y no es Sandra Bullock (FOTOS)

Finalmente ella piensa que su papel en Amar a Muerte si le ayudó para proyectarse como actriz, sinem,bargo, no buscó encasillarse con el personaje, del cual sabe es un gran paso para la presencia de la comunidad LGBT en la televisión, de lo cual Juliantinas se han convertido en un sentimiento de alivio y pertenencia para muchas personas, pues ellas representan una parte de la realidades que se vive en la sociedad.

Bárbara López en portada de revista ¡El éxito de las JULIANTINAS sigue! (FOTOS)

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos