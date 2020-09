Bárbara Islas revela que vivió acoso sexual dentro de Televisa

A través de una dinámica de fuertes preguntas realizada en el programa 'Pinky Promise' de Karla Díaz, Bárbara Islas denunció el acoso sexual del que fue víctima por parte de reconocido actor de Televisa, con quien compartía créditos en una telenovela del cual formo parte.

Bárbara Islas decidió romper el silencio sobre el acoso sexual que vivió en el pasado dentro de Televisa, pues confesó que en ese tiempo no supo reaccionar ante la situación y el miedo se apoderó de ella.

La actriz de 30 años de edad contó la experiencia que pasó cuando formó parte de una telenovela: "Ya me habían hablado bastante mal de él y siempre traté de guardar mi distancia con este actor; terminando la novela esta persona según ya era rehabilitado, al parecer no era rehabilitado y estaba un poco cruzado de varias cosas”.

Bárbara Islas no denunció por medio a represalias

“Yo estaba con una persona y se nos acercó, y nos dijo las peores vulgaridades que a mí me han dicho en mi vida... y como él se sabía una persona importante como con conexiones en el medio yo no supe cómo reaccionar porque tenía miedo", declaró Bárbara Islas a partir del minuto 58.

Bárbara Islas confesó que vivió acoso sexual por parte de un actor de Televisa.

La también conductora de Televisa confesó que lo peor de aquella situación fue que sus propios compañeros de reparto le dijeron: "Eso te pasa por no poner límites y yo decía no lo puedo creer... Yo creo que esa persona tiene su propio karma y lo peor es que se le olvidó porque me sigue marcando y me manda notas de voz".

Bárbara Islas contó que sus compañeros de reparto trataron de culparla por lo sucedido.

Bárbara Islas aseguró en el programa que no quiso hablar del acoso sexual que vivió por parte del actor, de quien nunca dijo su nombre, porque le advirtieron que él, con su trayectoria y sus contactos, podía voltearle la situación. Además de que tuvo miedo porque asegura que su agresor ya tenía un historial violento y temía que le hiciera algo a ella o a su familia.

