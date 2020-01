Banda de rock de Hong Kong lanza increíble sencillo con gran aceptación del público

El mundo de la música rompe las fronteras territoriales y genera fanáticos a lo largo y ancho de todo el mundo. El suceso que ha generado la banda de k-pop BTS es una muestra de cómo la música pertenece a quien está dispuesto a inspirarse por ella sin importar los países, idiomas o costumbres.

En este sentido, Diamond 6, una banda formada en el año 2017 y oriunda de Hong Kong es la que está captando gran atención por parte de los oyentes en las plataformas digitales de Spotify y Apple Music como así también en redes sociales y YouTube.

La banda está compuesta por 3 jóvenes talentos con gran pasión por el rock fusión y han llevado adelante su primer sencillo denominado “Head electrónica” con una repercusión muy positiva por parte del público mundial.

Un hecho curioso es que los integrantes de la banda tenían como objetivo tocar solo un concierto de sus temas pero desde su página web han admitido que no han sido fieles a su promesa ya que nunca han parado de tocar.

Como si de promesas rotas se tratase parece ser que la suerte se ha fijado en ellos y los fans han comenzado a crecer hasta el punto que la banda lanzó su primer sencillo con video musical incluido.

Cómo escuchar el nuevo sencillo de Diamond 6

Si amas la música y sobre todo descubrir bandas talentosas en su periodo de génesis nos agradecerás este dato, y ya mismo podrás escuchar su primer single.

Diamond 6 está conformado por :

Nils Gotland.

Nils Gotland

Instrumento: guitarra / voz

Género: garage-rock, post-hardcore

Grupos anteriores: This Is Ammunition, Gong Wu, Low On Saturn, For No Reason.

Nils ha tocado en Europa y el sur de China. Ha escrito y producido varios EPs y álbumes.

Gavin de Rouge.

Gavin de Rouge

Instrumento: bajo / coros

Género: Funk, rock

Bandas anteriores: Gong Wu (江湖), League of Gentlemen (紳 ⼠ 聯盟)

Logros:

- 2002 Tom Lee Asian Beat: Mejor bajista

- 2002 Tom Lee Unplugged: mejor actuación individual

- 2005 Budweiser Band Competition: segundo finalista

Gavin ha realizado numerosas giras por el sur de China, Corea y Taiwán con bandas anteriores, y es competente en todos los estilos y géneros.

Matt U

Matt U

Instrumento: Tambores

Género: funk, rock, metal

Matt se obsesionó con la batería después de unirse a un músico de origen brasileño. Luego de muchos años de práctica haciendo tapping y tambores se ha unido a Diamond 6 bajo la creencia que los tambores deben sentirse más que escucharse.

