Banda MS recibe Discos de Oro y Platino por las altas ventas de su música

Banda MS por las altas ventas de sus producciones musicales ‘La mejor versión de mi’ y ‘Qué bendición’, la agrupación recibió 14 Discos de Oro y Platino.

La banda sinaloense ha logrado sorprender a todos sus fans con su música, siete sencillos han estado en el primer lugar, siendo una de las agrupaciones más escuchadas en México y Estados Unidos.

En su cuenta oficial de Instagram, Banda MS compartieron los galardones que recibieron.

‘Estos reconocimientos se los dedicamos a toda nuestra gente! Sin ustedes, esto no fuera posible! Gracias’.

La agrupación además recibió un reconocimiento de Spotify al tener casi dos mil millones de streams.

Durante la entrega de los reconocimientos, los vocalistas de la agrupación Banda MS, Alan Ramírez y Walo Silvas están muy agradecidos con todos sus fans por el apoyo que les han brindado en su carrera artista, de igual forma mencionaron que estarán este sábado en la Arena Ciudad de México para promocionar sus más recientes canciones.

‘Todo esto que nos está pasando es gracias a ustedes y a todo el público que no ha dejado que sencillos como ´El color de tus ojos´, ´Tu postura´, ´Las cosas no se hacen así´, ´Es tuyo mi amor´, ´Solo con verte´, ´Me vas a extrañar´ y ´Tengo que colgar´ no dejen los primeros lugares de popularidad en ambos países. Comentaron los cantantes de Banda MS.