"Bájate de tu nube", Niurka da lecciones de humildad a Bad Bunny tras polémica

Desde hace unos días el cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra en boca de todos después de que tuviera una polémica con una fan que intentaba tomarse una fotográfía con él, lo que provocó que el artista le arrebatara su teléfono y lo aventara al mar.

Tras este incidente, las duras críticas no se hicieron esperar para Benito Antonio Martínez Ocasio, por lo que se volvió la comidilla de los medios de comunicación y muchas personalidades de la industria del entretenimiento opinaron al respecto.

las severas críticas que recibió el Conejo Malo, provocaron que el artista pusiera un mensaje críptico que muchos creen que es su retiro.

Niurka da lecciones de humildad a Bad Bunny

Tras el incidente, los medios de comunicación cuestionaron a Niurka con respecto a la actitud que tuvo Bad Bunny, por lo que la bella vedette no se guardó nada y fiel a su estilo hasta le dio unas lecciones de humildad.

"A ver Bad amigo, que edad tiene el bebé, 28, 30 años, es un niño, todavía está inmaduro, se le subieron los humos, oye amor bájate de la nube, pon los pies en la tierra y te voy a decir cómo se hace"expresó la cubana.

Para después preferir darle un consejo al intérprete de Titi me preguntó, en el que le recordó que no es necesario agredir de ninguna forma a nadie y menos a una mujer.

"Está hablando la jefa, yo podría ser tu mamá ok, sé que no lo soy, pero lo puedo ser. No es necesario agredir a nadie. Agarra a la niña así (abraza a reportero) a ver mamacita con educación, salúdeme y ya después le doy su foto, pero es muy desagradable que me ponga el celular en la cara. Así se hace mijo no hay que agredir y menos a una dama", puntualizó la Vedette.

¿Qué hizo para ser famoso Bad Bunny famoso?

Bad Bunny se hizo famoso en 2017

Fue en 2017 cuando el fenómeno de Bad Bunny explotó a nivel mundial luego de que lanzara varias canciones con las que puso el trap y el reggaetón en la escena mundial, apenas un año antes el artista se encontraba trabajando como empaquetador en un supermercado.l

Sin embargo, su trabajo lo llevó a lo más alto a estar en la lista de nominados para los Grammys, y sus colaboraciones con gente como J Balvin, Becky G, Cardi B y Farruko terminaron por despegar su carrera.

Actualmente, fue el artista internacional más escuchado del mundo en Spotify, lo que da cuentas de su éxito.

