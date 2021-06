Baja el número de seguidores de Bárbara de Regil tras la polémica de su proteína

Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la actriz e influencer Bárbara de Regil está atravesando otra polémica más que se suma a las innumerables que ha vivido hasta famosa.

Y es que un nutriólogo de nombre Aries Terón, expuso en sus redes sociales que la proteína de Bárbara estaba mal etiquetada y era dañina para la salud.

En ese sentido la famosa aparentemente quiso censurar y amenazar al nutriólogo, quién denunció esta acción por parte de esta famosa a través de sus redes sociales.

Esto ha causado que los internautas pierdan el interés por la "influencer de vida sana", dejándola de seguir en su cuenta oficial de Instagram, pues aparentemente habría perdido credibilidad.

¿Cuántos seguidores perdió Bárbara de Regil?

El numero de seguidores es aún más bajo ahora

Aparentemente la influencia ha perdido en los últimos meses cerca de 200 mil seguidores, sino es que un poco más.

Tan sólo en el último par de días son más de 70 mil fanáticos los que se han alejado de las redes sociales de esta famosa.

Si bien las razones pueden ser variables, la tendencia a la baja se dio después de que varios influencers expusieron cómo es su trato con Bárbara, además de que la actriz de Rosario Tijeras, Barbara de Regil perdiera aún más credibilidad tras haber apoyado al partido verde en la veda electoral, y está siga negando rotundamente que fue pagada por hacerlo.

Yosstop desenmascara a Bárbara

En su más reciente video para YouTube la influencer yosstop dio a conocer que ella también ha tratado con De Regil, y que de viva voz puede confirmar que la mujer es "chantajista", O al menos así es como la describe.

Esto después de que ella probara la proteína de la actriz, siendo un regalo que recibió sin ningún compromiso firmado de por medio.

Sin embargo la también actriz de loca por el trabajo le exigió de una manera pasivo-agresivo que le ayudara con una historia para su Instagram, y al está no exceder le envió audios asegurando que ella no recibiría un regalo si no está dispuesta a promocionarlo.

Sigues a Bárbara de Regil en su cuenta oficial de Instagram?, ¿Crees que sus polémicas son motivo para que la dejen de seguir?,Dinos opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en la verdad noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.