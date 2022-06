Baile de Violeta Isfel no convenció a Ema Pulido; aseguró que fue 'robótico'

Baile de Isfel no convenció a Ema Pulido; aseguró que fue "robótico"

El reality show de "Las Estrellas Bailan de Hoy" cada día se ha vuelto todo un reto para los participantes, pero en esta ocasión el baile de Violeta Isfel no fue del agrado de Ema Pulido, ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos las críticas que recibió la actriz mexicana.

Y es que, en la emisión del lunes 6 de junio, Isfel y Luis Fernando Peña, así como Miguel Martínez y Estefanía Ahumada, presentaron sus coreografías para ser evaluados por los jueces, pero Pulido dio una contundente crítica al ver el baile de la famosa, quien bailó al ritmo de Quickstep.

Anteriormente te compartimos cómo fue el primer baile de Isfel y Luis Fernando Peña, quien tomó el lugar de Raymix, pues el artista abandonó la competencia por motivos de trabajo, pero en el segundo baile que presentaron, las críticas no se hicieron esperar, pues Pulido dijo que el acto fue muy robótico.

Baile de Violeta Isfel y Luis Fernando Peña

Ema Pulido comentó que el baile fue limpio, la coreografía estaba bien hecha. Por su parte, la actriz dijo que ella entendió que el baile es sobrio como muy elegante y trató de mantener eso, pero dejó en claro que tomaría los consejos de los jueces para mejorar en la siguiente presentación.

Por otro lado, Miguel y Estefanía encendieron la pista con una danza española, pero no fue del agrado de los jueces, Pulido mencionó que el baile no tenía nada que ver con la música y aseguró: "Una rapidez espantosa que no me gustó".

¿Dónde trabaja Violeta Isfel?

La actriz de telenovelas tuvo la oportunidad de bailar con Raymix

Actualmente la famosa se encuentra participando en el reality show de Televisa "Las Estrellas Bailan en Hoy", pues desde que cambió de pareja ha impactado a sus seguidores con sus dos primeras coreografías, aunque ha recibido duras críticas por parte de "La juez de hierro".

Por su parte, la actriz ha compartido algunos videos en sus redes sociales de cómo han sido los ensayos, además ha presumido a sus fieles seguidores los espectaculares looks que ha usado, aunque el reciente baile de Violeta Isfel sorprendió a sus admiradores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!