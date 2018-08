Bailarines sorprendieron a Jennifer López tras su rutina de baile en ‘World of Dance’

La cantante Jennifer López es miembro del jurado en el programa de ‘World of Dance’ y como en cada emisión los concursantes deslumbran en la pista de baile con sus coreografías, pero hubo una pareja que cautivo a la sexy intérprete por el tema que eligieron para su baile.

Al escuchar la canción de su ex pareja Marc Anthony, la cantante no pudo contener la emoción al ver la espectacular rutina de baile que estaban realizando los bailarines en la pista de ‘World of Dance’.

Aunque no ha sido la primera ocasión en que la cantante se emociona al ver a los bailarines, en los primeros programas del concurso de baile, quedó sorprendida por las difíciles cargadas que realizaban los participantes.

En el programa de baile están como jurado Derek Hough, NE-YO y Jenna Dewan, todos ellos evalúan las rutinas de cada concursante.

Jennifer López quedó fascinada con la presentación de los concursantes y decidió compartir en baile en su cuenta social de Instagram.

Los bailarines escogieron el tema ‘Caminaré’ del cantante Marc Anthony, de inmediato causaron sensación en la pista por la espectacular coreografía, llevándose los aplausos de todos los presentes en el programa.

En el clip que subió la intérprete de ‘Dinero’, se pudo observar su cara de felicidad al escuchar la canción de su ex pareja en una increíble rutina de baile. El video lleva más de 4 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Cabe mencionar que el programa inició con una nueva temporada el pasado mes de mayo, la pareja que logre ganar la reñida competencia de baile tendrá un premio de un millón de dólares, el efectivo lo dará la producción de Universal Television Alternative Studio y Nuyorican Productions.

Recordamos que los bailarines han dejado sorprendidos al panel de jueces, pues lograron tener una excelente calificación en la competencia, ambos son campeones mundiales de salsa cabaret.