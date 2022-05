"Baila solo": Así fue la acalorada discusión entre Manelyk y Carlos Speitzer

Manelyk y Carlos Speitzer se han convertido en una de las parejas favoritas de la competencia "La Estrellas Bailan en Hoy", pero una situación ocurrió con los famosos y todo surgió durante los ensayos; la pareja no prestó atención a las indicaciones de la coreógrafa Jenny García.

A través de la cuenta de YouTube del programa matutino de Televisa compartieron el polémico video de la fuerte pelea entre la influencer y el actor, ya que la experta en el baile se molestó con ellos y les dijo que hagan lo que quisieran, pero Mane se enojó por la actitud de su compañero.

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que pasó en uno de los bailes de Mane y Speitzer, ya que la ex participante de "Acapulco Shore" estuvo a punto de enseñar de más debido al atrevido vestuario que eligió para su rutina de baile.

Manelyk y Carlos Speitzer discutieron en los ensayos

En el video se puede apreciar que Jenny García le comentó a Carlos que su problema es que es muy soberbio. Por su parte, Mane le dijo a su compañero que debe seguir las indicaciones de la coreógrafa porque ella pone el baile, pero él ignoró los comentarios de la influencer.

Ante lo ocurrido, la ex de Jawy estalló y le gritó varias groserías y le dijo: "Yo no tengo porque estar aguantando, yo no tengo la pu...necesidad". Expresó. De igual forma le dijo que no iba a aguantar sus groserías y aseguró: "La coreografía la pone ella, no tú".

La conductora Andrea Escalona dijo que Carlos tuvo esa actitud con la influencer debido a unos supuestos celos, ya que Mane saldría con un cantante, quien fue uno de los invitados al programa de Televisa.

¿Quién es el novio de Manelyk en la vida real?

Mane es una de las participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy

Algunos usuarios se han cuestionado quién es el novio de la celebridad de las redes sociales, pero por el momento no ha dado detalles de su vida amorosa, ya que tras finalizar con Jawy decidió disfrutar de su soltería y pasar tiempo con sus amigas.

La influencer Manelyk está enfocada en sus proyectos, aunque su participación en el reality show Las Estrellas Bailan de Hoy, ha dado de qué hablar debido a los momentos polémicos que ha protagonizado con algunos de sus compañeros y con su pareja de baile, Carlos Speitzer.

