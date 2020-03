Bad Bunny y Joan Smalls posan juntos para la portada de Vogue México.

Tiempo de Unión: Fueron los primeros días de marzo cuando nuestro equipo se reunió para llevar a cabo la sesión fotográfica que protagonizaría nuestra portada. Dos de los talentos más grandes que ha dado la "Isla del Encanto" se encontraron nuevamente en un set: #BadBunny y la supermodelo #JoanSmalls, ambos nacidos en Puerto Rico y reconocidos talentos latinos que han conquistado el mundo con paso firme a través de los escenarios o las pasarelas. La calidez y las sonrisas de ese momento, es algo que hoy podría decirse que dábamos por sentado. Esto se ha convertido en la motivación y esperanza de volver a reunirnos muy pronto para crear estos contenidos para ti, para Vogue. Ante este difícil momento, al que nos enfrentamos a nivel mundial, una sesión de fotos así no parece posible. Estamos desde casa compartiendo contigo una edición que podría sentirse paralela a la realidad, pues las cosas han cambiado en cuestión de semanas, de días. Sin embargo, significa mucho para nosotros. Es nuestro motor como equipo para ver un futuro (no muy lejano) en el que podamos llevar a ti nuevamente estas historias, desde cualquier lugar de México y Latinoamérica. La edición de #VogueAbril la compartimos con mucho cariño y esperamos que te haga viajar a una encantadora isla caribeña, aunque sea en la imaginación; al leer las entrevistas su música traspase las fronteras de las páginas o tu pantalla, y lo más importante, deseamos que #VogueMéxico y #VogueLatinoamérica te acompañen más que nunca. [LINK EN BIO] #YoMeQuedoEnCasa Estamos contigo, #TeamVogue ❤️ • • Fotógrafo: @gorkapostigo Estilismo: @maxortegag Peinado: @evaniefrausto Maquillaje: @gusbortolotti Manicura: @zai.vega Entrevista: @atenea.morales Realización: @barbarateran_ @r_montemayor_ @enriquetorresmeixueiro Casting: @legainsbourg

