¿Bad Bunny se arrepiente? Borra tweet relacionado a la polémica del celular

El rapero no se ha vuelto a pronunciar al respecto de esta polémica.

La Verdad Noticias te informó a principios de la semana que Bad Bunny iniciaba el año protagonizando una fuerte polémica tras ser captado arrebatando y tirando el celular de una fan al mar que se acercó a él muy emocionada para tomarse una foto de recuerdo, lo cual ha provocado que se convierta en blanco de duras críticas en las redes sociales.

Tras lo ocurrido, el cantante dejó en claro que no tolerará que sus fans le falten al respeto: “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo o solo conocerme siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Aún se desconocen las razones por las que el reggaetonero eliminó el tweet.

Pasaron un par de días para que los cibernautas se percataran de que él ha eliminado dicho mensaje de su perfil oficial de Twitter, lo cual ha sido considerado por muchos como una señal de que está arrepentido de sus actos pero otros aseguran que lo hizo para evitar que sus canciones sigan perdiendo popularidad en las plataformas digitales.

Fan emprenderá medidas legales

Muy desagradable la conducta de Bad Bunny con una fanática. Muy mal manejo de la situación. Obviamente la fanática se pasó de contenta pero arrebatarle el celular y tirarlo no es de caballero mucho menos de un artista profesional acostumbrado la fanaticada.

Hace unos días se dio a conocer que la joven agredida está pensando en tomar medidas legales en contra de Bad Bunny, esto debido a que esta situación le ha provocado una severa depresión. Sin embargo, ellos han dejado en claro que lo único que desean es que el interprete de 'Neverita' le ofrezca una disculpa pública.

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública, no creo que vaya más de ahí pero sí están en eso... Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación”, fueron las declaraciones recopiladas por el programa ‘Siéntese quien pueda’.

¿Cómo se hizo famoso Bad Bunny?

El reggaetonero goza de gran popularidad a nivel mundial.

Bad Bunny inició su carrera artística en 2013, año en el que compartía sus canciones en la plataforma de Soundcloud hasta que atrapó la atención del productor Dj Luian, quien le invitó a formar parte de la disquera Hear The Music. En 2018 se une a Rimas Entertainment, desde comienza a forjar su legado musical dentro del género urbano.

