Bad Bunny protagonizará “El Muerto”, spin-off de Spider-Man

Sony anunció que la película “El Muerto”, un spin-off de Spider-Man, será protagonizada por Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico como Bad Bunny, convirtiéndose en el primer protagonistas latino en proyecto en live-action.

Este inesperado anuncio se dio en CinemaCon. la feria comercial anual para propietarios de cines por Sanfors Panitch, presidente de Sony Motion Picture Group. En el evento también se reveló que la película “El Muerto” está programada para estrenarse en las salas de cine el próximo 12 de enero de 2024.

En los cómics El Muerto es un villano o un antihéroe, él proviene de una larga lista de luchadores que se suben al ring, con poderes que han pasado de generación en generación gracias a una máscara. El personaje no sabe hablar inglés muy bien en los cómics, por lo que todo apunta a que veremos una película con muchos diálogos en español.

Bad Bunny será el primer protagonista latin de Marvel

Es ahí como el cantante se convertirá en un nuevo antihéroe, siendo en el primer latino y hablante de español como lengua nativa, en protagonizar una película de Marvel, por lo que su participación ya es esperada con ansias por sus fans.

En el mismo evento de Cinema.con, Sony Pictures anunció que dio luz verde a la tercera entrega de la franquicia “Venom”, la cual protagoniza Tom Hardy, luego del éxito alcanzado en 2021 por “Venom: Let there Be Carnage” que acumuló 502 millones a nivel mundial, mientras que la primera entrega en 2018 recaudó 856 millones.

Las buenas noticias continuaron, pues el estudio reveló que tiene planes para llevar a la pantalla una película más de “Ghostbusters”, la cual será la continuación de la película lanzada en 2021, la cual acumuló 200 millones.

El Muerto de Marvel ¿quién es?

El cantante interpretará a este luchador de Marvel

Conocido como Juan-Carlos Estrada Sánchez en los cómics “El Muerto” es un luchador que hereda sus poderes de sus ancestros a través de su máscara, la cual le otorga una fuerza sobrehumana. En los cómics, El Muerto se ha subido al ring con el propio Spider-Man.

Cabe indicar que el cantante Bad Bunny es un fan de la lucha libre, y ya tuvo su debut en la WWE, donde ha competido varias veces, por lo que este personaje de Marvel es perfecto para él.

