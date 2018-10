Bad Bunny pospone concierto por problemas de salud

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante un concierto que tuvo lugar en Estados Unidos, el intérprete se empezó a sentir mal y terminó su show sentado en el escenario.

Cabe mencionar que Bad Bunny hace unos días había lanzado una nueva canción, donde colaboró con los famosos, Marc Anthony y Will Smith, el tema lleva por nombre ‘Está rico’ que ha sido una sensación tras su estreno.

En su cuenta social de Instagram, la estrella del trap comentó lo sucedido:

‘Esto fue lo que sucedió en mi pasado show hacen varios días, en el cual desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio! El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días.