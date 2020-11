Bad Bunny perdió en los Latin Grammys 2020, y los fans salen en su defensa

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el pasado 19 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammys, premios otorgados por La Academia latina de la Grabación, y en donde se reconoció a lo mejor de la música en español.

En ese sentido, fue Natalia Lafourcade quien se llevó el premio a Mejor Álbum del año, siendo este uno de los más importantes de la noche, de hecho, el que se entregó de último, lo que generó una sorpresa pues todos se lo daban a Bad Bunny por su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana.

Lamentablemente para los fans del Conejo malo, este cantante no se llevó el galardón, pese a tener una gran cantidad de ventas con este disco, por lo que las agresiones por parte de los fans del puertoriqueño a la cantante mexicana, pues aseguran que no se merecía este premio.

En una publicación en redes sociales comenzó el debate entre los fans de ambos artistas, y muchos salieron en defensa de la actual ganadora, y pidieron respeto, pues en gustos se rompen géneros.

“Amicos, yo también he hecho perreo en las fiestas y me encanta, pero no sean abusivos pues, Natalia es una diosa y su álbum es divino. No hay punto de comparación, grande Nat”.