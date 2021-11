Bad Bunny por no saber inglés hizo el ridículo en los American Music Awards

Bad Bunny es el famoso cantante puertorriqueño que recientemente ha hecho el ridículo frente a las cámaras y es que hizo evidente que no sabe inglés, por lo que muchos lo criticaron en las redes sociales.

Tal parece que al cantante lo agarraron en curva y no entendió lo que le preguntaron durante la alfombra roja de los American Music Awards y ahora el video circula a través de las redes, pues muchos aseguran que hizo el ridículo.

En esta ocasión el multipremiado cantante Bad Bunny ha demostrado en diversas ocasiones desenvolverse bien con el inglés, pero ahora durante la alfombra roja de los American Músic Awards no le importó decir en inglés y español que no entendí la pregunta.

Resulta que el Conejo Malo hizo una parada en la alfombra, unos entrevistadores le comenzaron a preguntar qué cómo se sentía sobre las cinco nominaciones por las que competía este año en los American Músic Awards.

Los conductores también le cuestionaron su sentir sobre cómo ha vivido la fama y el éxito los últimos años, pero ya sea por el ruido, la emoción o por qué simplemente no entendió, lo cierto es que el cantante sin tapujos respondió que no entendía.

“Te voy a ser buen claro no entendí lo que dijiste. I don't know understand what do you say”.