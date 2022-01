Bad Bunny modela para Vogue y vuelve a romper los estereotipos de género

Bad Bunny, quien lleva por nombre real Benito Antonio Martinez Ocasio, no deja de sorprender a sus fans y es que recientemente ha vuelto a incursionar en el mundo de la moda y al mismo tiempo rompiendo estereotipos de género dentro de esta industria.

Resulta que el pasado miércoles 19 de enero, el conejo malo compartió algunas fotografías en donde modela las carteras y bolsos de temporada de en la revista Vogue

Tal parece que de nueva cuenta el famoso cantante Bad Bunny ha modelado artículos de marcas de lujo como Luis Vuitton, Alexander McQueen y Loewe, piezas que la superestrella de la música exhibe mientras él viste prendas exóticas con colores llamativos.

Bad Bunny en la revista Vogue

“Siempre fui un niño independiente. Me gustaba vestirme mi manera, hacer mis propias cosas, hacer de mi dormitorio mi propio espacio”.

Si recordamos, no hace mucho Bad Bunny comentó que en su closet no tenía ropa de hombre o de mujer, él no distinguía género en su forma de vestir lo que provocó ser aclamado en redes sociales.

Esto sumado a su videoclip “Yo perrero sola” cuando salió vestida de mujer rompiendo todos estereotipos que había en torno a él: “Podría usar el mismo atuendo durante toda una semana si estoy solo”.

“Entonces, cuando me visto, Janthony dice: ‘Diablo, hermano, estoy orgulloso de ti’”, relató. “Él odia cuando salgo usando lo que sea porque siempre está acicalado”.

El artista más escuchado

Tal parece que una vez más, Bad Bunny ha recalcado su gran corazón, con lo que se ha ganado el cariño de muchas personas alrededor del mundo, mismo que lo han colocado como el artista más escuchado en todo el mundo.

“Si caminaba por un jardín y veía unas flores, las recogía para llevárselas a mi mamá”.

Ese fue uno de los recuerdos que el talentoso cantente Bad Bunny ha tenido sobre su infancia: “Era un poco payaso, pero también era un poco tímido, y también me consideraba un chico cariñoso”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!