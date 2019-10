Bad Bunny lanza su primer corrido ¡Fierro pariente! (VIDEO)

El famoso trapero Bad Bunny ha pasado de ser un cantante odiado por su estilo musical a ser uno de los exponentes más populares, incluso entre los fans que no escuchan su genero.

Durante los últimos meses, Bad Bunny se ha ganado el respeto de miles de personas por sus acciones altruistas, pues fue uno de los artistas que más apoyó a su natal Puerto Rico durante la lucha para destituir al ahora ex gobernador Ricardo Roselló.

Así mismo, en el ámbito musical también ha prosperado mucho, especialmente desde el lanzamiento del tema ‘Bellacoso’ el cual creó junto al famoso cantante Residente, aunque ahora sorprendió con su nueva colaboración.

El intérprete puertorriqueño no ha dejado de buscar nuevos contactos para expandir su imperio musical, aunque fue rechazado por la cantante Lana del Rey hace unas semanas, no se ha rendido, y encontró un nuevo artista con quien colaborar.

Se trata del famoso cantante Natanael Cano, con quien se unió para lanzar una versión remix del corrido ‘Soy el diablo’ el cual ya ha causado una enorme reacción en redes sociales por el inusual featuring.

"En septiembre, Noah el mánager de Bad Bunny) me llamó y me preguntó qué pensaba de este niño; Me dijo que a Bad Bunny realmente le encanta esta canción Soy El Diablo, y dije, 'Espera, ¡hagamos algo!'".