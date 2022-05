Bad Bunny lanza canción que evidencia la violencia de género

Bad Bunny lanza canción donde aborda el feminicidio.

Bad Bunny lanzó su nuevo álbum “Un Verano Sin Ti”, el cual promete ser todo un éxito, sin embargo hay una canción que ha generado gran controversia en redes sociales, se trata de “Andrea” tema que visibiliza la violencia de género que se sufre en Latinoamérica.

La letra de la canción “Andrea” ha llamado la atención de los fanáticos del cantante Bad Bunny, ya que sus contundentes estrofas hacen referencia al acoso, violencia e incluso feminicidio.

“Quiere quedarse en PR, no irse pa’ ningún estado, pero todo se ha complicado. Como si ser mujer fuera un pecado, Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten”.

¿Quién es Andrea de Bad Bunny?

Afirman que la canción "Andrea" habla del feminicidio de Andrea Ruiz

En redes sociales, circula la teoría en la que se cree que el cantante Bad Bunny, dedicó esta canción a un caso de feminicidio ocurrido en Puerto Rico.

Se trata del caso de Andrea Ruiz del 2021, una joven de Puerto Rico que fue encontrada calcinada en un paraje de la carretera.

El casó conmocionó y generó una gran indignación en contra de las autoridades, ya que la joven había denunciado a su acosador, sin embargo no atendieron el caso.

Bad Bunny y “Un Verano Sin Ti”

Bad Bunny lanzó "Un Verano Sin Ti"

El cantante Bad Bunny lanzó este 6 de mayo, su cuarto álbum “Un Verano Sin Ti” el cual combina el género del reguetón y trap con los sonidos caribeños.

Como era de esperarse, el lanzamiento de Bad Bunny, género una gran emoción en redes sociales y el nombre del cantante se convirtió en tendencia, pues es uno de los artistas más exitosos.

Hasta el momento, Bad Bunny ni su equipo de trabajo, ha confirmado o descartado que está canción haga relación al caso de Andrea Ruiz, sin embargo fanáticos aplauden al cantante por visibilizar la violencia de género, una gran problemática de la actualidad.

