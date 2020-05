Bad Bunny intentó el desafío en TikTok y enfurece a su mamá

Para Bad Bunny, ese es el Abuela Challenge, que se hizo popular cuando comenzó la cuarentena en marzo: los fanáticos interpretan a su banger "Safaera" de Missy Elliott para sus abuelas de habla hispana y observan sus reacciones a sus barrotes picantes. Específicamente, es la línea "Si tu novio no te mamá el culo / Pa 'eso que no mame", que se traduce aproximadamente como "Si tu novio no te come el culo / ¿Por qué molestarse?"

Puntos a un lado, Bad Bunny le dijo a Rolling Stone por su nueva historia de portada que su propia madre estaba igualmente escandalizada por algunas de sus líneas. "¡¿De dónde has oído eso?!" dijo en español, imitando la voz de su madre. "Pensé, 'Lo siento, Mamí'. Ella sabe que mi corazón está en el lugar correcto". Teniendo en cuenta que lanzó otro álbum en el Día de la Madre que no es más limpio, esperamos que sí. Saludos a todas las abuelas atrapadas en cuarentena con sus nietos y más música de Bad Bunny.

El mismo Bad Bunny no está en cuarentena con su familia: está en un Airbnb en Puerto Rico con su novia, Gabriela Berlingeri, quien recientemente apareció en su himno de distancia social "En Casita". (También interpretó a una fotógrafa por su historia de portada de Rolling Stone).

En otra parte de la entrevista, insinuó que Berlingeri, con quien ha estado saliendo desde 2017 pero que solo se hizo público recientemente, podría aparecer en más de su música. "Nadie lo sabe, pero cuando hice [‘ Te Gusté ’], la canción con J. Lo, Gabriela grabó referencias para la voz de J. Lo", dijo. ¿Por qué no poner eso en el próximo álbum de cuarentena?