Bad Bunny habla de su retiro ante el estreno de “Un Verano Sin Ti”

Bad Bunny habla de cómo imagina su retiro

Bad Bunny habló de sus planes a futuro y reveló que no se ve cantando a sus 40 años reguetón, pues está en constante evolución, sin embargo tiene muy en claro como se ve en su retiro “en una casa, en una hacienda con uno o dos caballos”.

Aunque reveló que no está seguro de sus planes en los próximos 10 años, cree que estará interpretando algunos nuevos lanzamiento o incluso papeles destacados dentro de la industria de Hollywood, pues afirma que es uno de sus más grande sueños.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante Bad Bunny se uniría al UCM con un superhéroe en el Spiderverse, marcando el inicio de su carrera actoral.

“Un verano sin ti” canciones

Bad Bunny lanza su cuarto álbum

El reguetonero consintió a sus fanáticos con el estreno de su nuevo álbum, el cuál lleva el nombre de “Un Verano Sin Ti” y consta de 23 canciones.

Este álbum destaca por combinar el género del reguetón y trap con los sonidos caribeños y tal como sus lanzamientos anteriores, prometen ocupar los primeros lugares en reproducciones.

“Verano Sin Tí” es el cuarto álbum del puertorriqueño, inspirado en la música caribeña con la que creció, mientras se iba de vacaciones y compartía tiempo con su familia.

Bad Bunny habla de “Un Verano Sin Tí”

El cantante colabora con importantes figuras en su nuevo album

El reconocido reguetonero Bad Bunny ofreció una entrevista para el The New York Times, donde habló de la importancia de su nuevo lanzamiento y de su rápido ascenso a la fama.

“Al final del día sigo siendo la misma persona que he sido siempre. Eso es lo importante. A mí no me debe importar lo que el mundo mira de mí, sino lo que yo sé que soy”.

En “Un Verano Sin Tí” se puede escuchar a Bad Bunny en colaboración con cantantes como Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, Buscabulla y The Marías y como era de esperarse su lanzamiento generó una gran emoción en redes sociales.

