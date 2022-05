Bad Bunny estrena el disco 'Un Verano Sin Tí' y promete ser un éxito total

'Un Verano Sin Tí' promete arrasar con todas las listas de popularidad.

Bad Bunny consintió a todos sus fieles fanáticos con el estreno de ‘Un Verano Sin Tí’, nombre que recibe su cuarta producción discográfica en solitario y sexta en general. Este nuevo proyecto está conformado por 23 canciones e incluye colaboraciones con Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, the Marías y Buscabulla.

Tras casi año y medio de no lanzar música, el reggaetonero sorprendió al mundo entero con este disco, el cual destaca por combinar el reggaetón y el trap con los sonidos caribeños. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que las canciones no solo hablan de fiesta, playa y relaciones amorosas, sino que también abordan la reivindicación y la protesta social.

La nueva producción del puertorriqueño fusiona ritmos que van desde el pop hasta el merengue.

El disco ‘Un Verano Sin Tí’ ya está disponible en las plataformas digitales. Respecto a los datos técnicos, se sabe que dura 1 hora y 20 minutos, una gran parte del álbum fue grabada en República Dominicana y está producido por el puertorriqueño Roberto Rosado, mejor conocido en la industria musical como La Paciencia y el primero que creyó en Benito.

El mensaje detrás de 'Un Verano Sin Tí'

A escasas horas de su lanzamiento, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante de 28 años, señaló que ‘Un Verano Sin Tí’ busca transmitir un espectro expansivo de la música caribeña y que para poder lograrlo se inspiró en las vacaciones familiares que vivió de niño. Sin embargo, también busca que este le dé un mayor reconocimiento a los ritmos latinos.

“Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist, es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, declaró la estrella de Puerto Rico en entrevista exclusiva para The New York Times, a quien le asegura que nunca hará un disco que sea igual a otro.

¿Qué hacía Bad Bunny antes de ser famoso?

De ser un cajero de supermecado en su natal Puerto Rico paso a ser el máximo exponente del género urbano en la actualidad.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Bad Bunny trabajaba como cajero de un supermercado antes de conocer las mieles del éxito. Incursiona en el mundo de la música en 2013 al compartir sus canciones en Soundcloud y tres años más tarde lanza el tema ‘Soy Peor’, mismo que lo posicionó como un pionero del trap latino.

Fotografías: Redes Sociales