Bad Bunny escandaliza al hablar acerca de sus preferencias sexuales ¿Es gay?

Bad Bunny, destacado exponente del género urbano en la actualidad, ha acaparado las miradas de las redes sociales al presentar su segunda producción discográfica titulada “YHLQMDLG” y como parte de la promoción del mismo ha brindado una entrevista a un famoso periódico estadounidense donde por primera vez ha hablado acerca de sus preferencias sexuales.

La carrera musical de Bad Bunny fue cobrando fuerza con el paso de los años gracias al impacto que sus canciones tuvieron en las listas de popularidad más importantes de Latinoamérica pero el reconocimiento a nivel internacional llegó cuando se presentó junto a J Balvin en el Halftime Show del LIV Super Bowl que protagonizaron Shakira y Jennifer Lopez el pasado dos de febrero.

Pero Bad Bunny también ha destacado dentro de la industria musical por convertirse en un gran activista de los derechos de las mujeres y del Colectivo LGBT+ además de combatir ampliamente contra los estereotipos machistas al utilizar faldas, uñas pintadas y maquillaje como parte de su look.

Bad Bunny habla acerca de su homosexualidad

Dichas acciones han provocado que varios usuarios de las redes sociales creen rumores sobre las preferencias sexuales de Bad Bunny pero la duda sobre si es homosexual o no fue aclarada durante una entrevista que tuvo el cantante con “Los Angeles Time”, reconocido periódico de EU.

“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, declaró Bad Bunny en la entrevista.

Bad Bunny confesó al entrevistador que no le gusta que su vida sentimental sea del dominio público pero señaló que en estos momentos se encuentra conociendo a alguien que podría convertirse en su próxima pareja pero no quiso revelar el nombre de la afortunada mujer.

