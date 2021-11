Bad Bunny es el primer artista con 100 videos de 100 millones vistas en YouTube

El puertoriqueño Bad Bunny se ha convertido en el primer artista en tener 100 videos en Youtube con más de 100 millones de vistas cada uno. Los videos en cuestión son variados, pues se incluyen temas en solitario, remixes con otros artistas, colaboraciones y más.

Se informó a La Verdad Noticias que entre los temas están "Te Boté" un remix junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, y el cual tiene más de 2 mil 289 millones de visitas; "Mayores", "No Me Conoce", "I Like It", "Mia", "Tú No Vive Así", "Si Tu Novio Te Deja Sola", "Dákiti" y "Ahora Me Llama".

Pero el éxito y la fama del artista sigue creciendo, recientemente apareció en el programa de Jimmy Fallon donde presentó la serie “Narco México”, también participará en los Latin Grammy 2021 que se realizará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas y por si fuera poco tiene cuatro nominaciones.

El cantante acumula éxitos también en Spotify

El artista tiene cuatro nominaciones en los Grammys

Eso no es todo, pues su video "Yonaguni" ya alcanzó los mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el tema más escuchado de las plataformas digitales de 2021. Así mismo el puertorriqueño empató histórico récord con Justin Bieber en el segundo lugar como el artista con la mayor cantidad de canciones (22) que han pasado 400 millones de reproducciones en Spotify.

Sus éxitos en Spotify continúan, pues acaba de convertirse en la artista más escuchado de octubre con 916 millones de reproducciones, además de obtener el título del artista más escuchado del año en este misma plataforma.

¿Cuál es el video más visto de Bad Bunny?

El artista Bad Bunny tiene múltiples éxitos y a medida que los días pasan sus videos van acumulando mayor cantidad de vistas, por lo que resulta complicado saber cuál es su video con más reproducciones, sin embargo uno de sus temas más destacados es Dakiti, el primer sencillo de tu tercer disco lanzado en 2020. Al momento de esta publicación el video de youtube del cantante cuenta con más de 945 millones de reproducciones.

