Bad Bunny es demandado por plagiar el tema ‘Safaera’

Bad Bunny se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por haber roto un nuevo récord en la industria musical, sino por haber sido demandado por la empresa AOM Music por presunta violación de derechos de autor en la canción ‘Safaera’.

De acuerdo a información compartida por el diario puertorriqueño El Nuevo Día, la demanda fue interpuesta por la empresa disquera ante un Tribunal Central del Distrito de California y en ella se menciona que ‘Safaera’, tema perteneciente al disco ‘YHLQMDLG’, es un plagio de tres temas de Pedro Gerardo Torruellas Brito, mejor conocido como DJ Playero.

Según se reporta, la letra de las tres canciones que han sido utilizadas de manera parcial y total sin autorización de su autor en el tema son ‘Besa tu cuerpo’, ‘Chocha con bicho’ y ‘Sigan Bailando’. Asimismo, se reveló que se ha pedido 150 mil dólares por cada pista, esto para cubrir los daños y perjuicios presuntamente causados al productor DJ Playero.

El productor puertorriqueño asegura que es una persona que no le gusta vivir en medio de la polémica.

Tras darse a conocer la noticia, misma que no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales, DJ Playero recurrió a su cuenta de Facebook para emitir un comunicado en donde aclara que él no tiene relación alguna con la demanda interpuesta hacia el intérprete de ‘Yonaguni’ y que tampoco conoce ni trabaja para la empresa AOM Music.

“Yo DJ Playero no estoy firmado con nadie, no conozco esa compañía, no me lucro de nadie y no tengo conocimiento alguno de esa demanda”, declaró el puertorriqueño.