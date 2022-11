Bad Bunny, el artista más escuchado del 2022 en Spotify

No se puede negar que el puertorriqueño se encuentra en el mejor momento de su carrera musical.

Spotify acaba de lanzar Wrapped, una campaña que recopila las canciones, álbumes, artistas y podcast más transmitidos por los usuarios en lo que va del año. Al igual que en 2020 y 2021, Bad Bunny ha logrado coronarse como el artista más escuchado del 2022.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las canciones del cantante puertorriqueño fueron reproducidas más de 18.5 mil millones de veces, siendo una cifra digna de admirar y que cualquier artista ha soñado con alcanzar.

"El Conejo Malo" se impuso sobre artistas de talla internacional como Taylor Swift y BTS.

En segundo lugar tenemos a Taylor Swift, en tercer puesto a Drake, en cuarta posición a The Weeknd y para concluir el Top 5 de los artistas más escuchados a nivel mundial dentro de Spotify durante el 2022 tenemos a BTS, quienes han puesto pausa a su carrera musical para iniciar con su servicio militar.

Lo más escuchado del año en Spotify a nivel global

Estos fueron las canciones y álbumes más escuchadas a nivel mundial en el 2022.

Cabe destacar que Spotify Wrapped también ha compartido el Top 5 de las canciones más escuchadas a nivel global en este año, las cuales son: 1) ‘As It Was’ de Harry Styles, 2) ‘Heat Waves’ de Animal Glass, 3) ‘STAY’ de The Kid LAROI y Justin Bieber. La cuarta y quinta posición del listado le corresponde a “El Conejo Malo” con ‘Me Porto Bonito’ en colaboración de Chencho Corleone y ‘Titi Me Preguntó’ respectivamente.

En lo que respecta a los álbumes más reproducidos, el top cinco queda de la siguiente manera: en primer lugar tenemos a Bad Bunny con ‘Un Verano Sin Ti’, en segundo tenemos a ‘Harry's House’ de Harry Styles, en tercero a ‘SOUR’ de Olivia Rodrigo, en cuarto a ‘=’ de Ed Sheeran y en quinto a ‘Planet Her’ de Doja Cat.

¿Cómo se llama Bad Bunny en la vida real?

Hoy en día, "El Conejo Malo" es considerado el máximo exponente del reggaetón a nivel global.

El nombre real de Bad Bunny es Benito Antonio Martinez Ocasio. Tal vez no sepas pero el cantante nacido en Almirante Sur, Vega Baja, Puerto Rico inició su carrera musical en el 2013 y hoy en día ya es considerado por muchos como un máximo exponente del género urbano a nivel global.

