Bad Bunny dejó fuera a Anuel AA del nuevo álbum por transfóbico

Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos al publicar un nuevo disco titulado “Las que no iban a salir”, el cual contiene 10 canciones inéditas con diferentes artistas del medio, pero donde excluyó a Anuel AA por las declaraciones que dio en contra del video musical “Yo perreo sola”.

El intérprete de “Bebé” se ha mantenido firme en sus declaraciones sobre la falsedad del médico musical, donde afirma no tiene ningún amigo cercano ni gente de confianza.

Esto luego de que declarara en contra del video musical del intérprete de “Si veo a tu mamá” por su decisión de vestirse de mujer y bailar sexymente ante las cámaras en uno de los videos musicales de su anterior disco “YHLQMDLG”.

Aunque este acto fue muy aplaudido por sus fans, a Anuel AA no le agradó la idea de su colega Benito quien quiso demostrar que no es un cantante con masculinidad frágil, alegando que él no iría en contra de sus ideales por un negocio.

Por esta razón los cibernautas aseguraron que el novio de Karol G es una persona homofóbica y misógina, la cual buscó atacar a Bad Bunny solo por vestirse de mujer.

Bad Bunny se venga de Anuel AA

Por eso en su nueva producción discográfica “El conejo malo” se abstuvo de colaborar con Anuel y prefirió trabajar con artistas como Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, y Yandel, entre otros.

Aunque esto aún no está confirmado por Bad Bunny, el intérprete se ha mantenido al margen de las acusaciones del boricua y los comentarios de los fanáticos , concentrándose en su nuevo álbum, el cual tiene una duración de 30 minutos e incluye el tema En casita junto a su novia, Gabriela.