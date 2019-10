Bad Bunny debutó como MAESTRO en la Universidad de Harvard (FOTOS)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha desatado polémica luego de que se presentara en la Universidad de Harvard para atender a los destacados alumnos de esa misma institución.

Resulta que ofreció una plática en la Universidad de Harvard en la que discutió la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y en las presentaciones que ha tenido a lo largo de su carrera.

"El Rey del Trap Latino", como es conocido dentro del mundo de la música ha impactado a los alumnos de la reconocida Universidad de Harvard en donde ofreció este pasado viernes una charla en la que hizo ver la forma en la que abre el espacio para el activismo y la protesta con su música.

Los representantes del boricua que lleva por nombre real Benito Martínez informaron que el cantante también abundó en la charla su carrera musical y su arte género-flexible, además de expresar su opinión sobre su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos.

Hay que recordar que recientemente el cantante incursionó en los corridos, pues sorprendió con su conferencia hablando de la inclusión, un elemento fuerte en sus videos musicales, donde actualmente es ubicado por éxitos como "Callaíta" y "Estamos bien"; así como sus novedosas colaboraciones con reconocidos artistas de fama mundial, como Daddy Yankee, Drake y J Balvin, con quien lanzó un disco, "Oasis".

Cabe destacar que la charla de este viernes fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro "Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico", obra en la que se estudia la historia política del reguetón en la isla caribeña.

El evento formó parte de la serie mensual "Uncut" de No Label, agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas.