Bad Bunny da positivo a COVID, no dejó plantados a fans ¿está enfermo?

Una de las sorpresas en los American Music Awards 2020 fue la ausencia de Bad Bunny, ya que originalmente estaba programado para interpretar "Dákiti", sin embargo canceló de último momento luego de dar positivo por coronavirus.

Como se informó oportunamente por medio de La Verdad Noticias, los fanáticos quedaron molestos luego que el reguetonero de 26 años nunca subiera al escenario.

Y es que tras este hecho, comenzaron a darse las especulaciones, por lo que este lunes 23 de noviembre la noticia del diagnóstico de coronavirus del artista se confirmó en un comunicado de prensa, revelando así el motivo de la cancelación de la actuación, pero sin dar detalles de su estado de salud.

"Bad Bunny estaba originalmente programado para interpretar su éxito mundial # 1" Dákiti "con Jhay Cortez en vivo por primera vez en los AMA", dijo un comunicado de prensa de Acoustyle Communication, que representa a la estrella, "pero desafortunadamente, el artista probó positivo para COVID-19, lo que lo obligó a cancelar la presentación".

Bad Bunny antes de dar positivo a Covid-19

Bad Bunny aún participó en la entrega de premios prácticamente desde su casa en Los Ángeles. Por ejemplo, anunció al ganador de la categoría Artista Femenina Favorita - Latina, que era Becky G, y recibió dos premios propios: Artista Masculino Favorito - Latino y Álbum Favorito - Latino.

De hecho, había sido nominado dos veces en esta última categoría, tanto por YHLQMDLG, que recibió el reconocimiento, como por “Las que no iban a salir”, pero también ganó la semana pasada como Mejor Actuación de Reggaetón en los Premios Grammy Latinos 2020 y se llevó a casa siete trofeos, incluyendo Artista del Año y Compositor del Año, en los Premios Billboard de la Música Latina 2020 el mes pasado.

Bad Bunny tiene coronavirus, hasta el momento su equipo no ha dado informes de su salud.

Pero eso no es todo. Sus canciones también han estado escalando las listas, con estos éxitos "Si Veo a Tu Mamá" y "La Difícil" alcanzando el no. 32 y no. 33 respectivamente en el Hot 100 de Billboard en marzo.

Además, sorprendió a los fanáticos en septiembre cuando actuó desde lo alto de un camión de mudanzas en la ciudad de Nueva York. La última parada del concierto sobre la marcha fue en el Hospital de Harlem, donde cantó para los trabajadores de primera línea.

