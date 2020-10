Bad Bunny cubre la portada de The New York Times Magazine

Bad Bunny cubre la portada de The New York Times Magazine, una de las revistas de entretenimiento más destacadas del mundo, noticia que causó gran revuelo entre sus fanáticos, quienes apenas superan el hecho de que el cantante haya sido retratado por la cámara de Playboy.

Se trata de la Edición Cultural que todos los años produce The New York Times Magazine, en la que la autora de origen puertorriqueño Carina del Valle Schorske habla a profundidad del último disco de Bad Bunny, quien abrió su corazón en entrevista al revelar detalles de su infancia y de los mensajes de denuncia que expresa en sus canciones.

“Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo”, mencionó el reggaetonero a la revista The New York Times.

Bad Bunny usa el reggaetón para alzar la voz

La entrevistadora viajó hasta Puerto Rico para platicar con Bad Bunny, quien cobró reconocimiento dentro de la industria musical por fusionar el género urbano con el activismo para denunciar las muertes de mujeres y transgénero en la isla así como la respuesta de Estados Unidos al huracán María.

Bad Bunny causa furor en redes sociales al cubrir la portada de la revista The New York Times.

“Es una historia sobre el Puerto Rico de Bad Bunny, o sobre el Bad Bunny de Puerto Rico… Y cuando digo Puerto Rico, me refiero al archipiélago, pero también a la diáspora y a la solidaridad que forma la diáspora", agrega Carina del Valle Schorske sobre ‘YHLQMDLG’, el último álbum de estudio del reggaetonero en su sección para The New York Times.

La entrevista con Bad Bunny tuvo lugar en San Juan y se alargó durante seis horas, tiempo en el que la periodista tuvo oportunidad de hablar con su colaborador DJ Orma, el productor de reguetón Tainy, el artista urbano Residente y con varios poetas, escritores, críticos culturales y músicos, entre ellos la artista Cecilia Peña-Govea.

Bad Bunny habla sobre su éxito en entrevista para la revista The New York Times.

Tras el aspecto gráfico de la entrevista, en el que el intérprete de ‘Safaera’ mira a cámara con gesto afable, abundante pelo rizado y un particular bigote, se encuentra la también puertorriqueña Mara Corsino y la diseñadora y compatriota Claudia Rubín.

Fotografías: Instagram